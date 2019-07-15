Хабаровск, , 08:03 — REGNUM

Неизвестные злоумышленники парализовали работу крупнейшей торговой сети Дальнего Востока. Несколько раз в день поступают анонимные сообщения о заложенных в супермаркетах компании «Самбери» взрывных устройствах. За неделю спецслужбы вынуждены были проводить эвакуацию покупателей и персонала из торговых центров 61 раз только в Хабаровске. Аналогичная ситуация и в других регионах ДФО, где работает ретейлер. Компания несёт убытки, преступники требуют миллион за то, чтобы это прекратить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

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Десятки эвакуаций из супермаркетов «Самбери» в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре продолжаются уже несколько недель.

Торговые центры этой компании атакованы также в Благовещенске, Владивостоке и Уссурийске. Торговая сеть буквально парализована, она теряет выручку, прибыль, покупатели нервничают и не хотят идти в магазины «Самбери», из которых их эвакуируют по два раза в день.

В то же время на электронную почту компании приходят письма с требованием перевести миллион рублей за то, чтобы кошмар прекратился.

Руководство компании отказалось выполнить требования преступников. Вместо этого торговая сеть объявила вознаграждение в 5 млн рублей за информацию о мнимых «террористах».

От действий преступников страдают предприятия и клиенты компании в Хабаровском крае, ЕАО, Приморье, Амурской области.

Первые требования и угрозы поступили на почту компании в апреле, в мае начались сообщения о минировании, но о личностях преступников ничего не известно. Полиция работает в рамках возбужденного уголовного дела.

Руководство компании «Самбери» обратилось к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой сформировать межведомственную рабочую группу по вопросу выявления преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая неизвестные сообщили о минировании аэропорта Петропавловска-Камчатского и торговых центров Камчатки. Спецслужбы провели эвакуацию граждан. Сообщение о ложном минировании привело к задержке рейса Петропавловск-Камчатский — Москва. В этот же день аэропорты и торговые центры «минировали» в Бурятии, на Колыме, в Якутии и на Сахалине.