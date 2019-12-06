Генуя, Италия, , 00:26 — REGNUM Мэр Генуи Марко Буччи в четверг, 5 декабря, обратился в министерство инфраструктуры страны, городскую прокуратуру и отвечающую за платные дороги компанию Autostrade с просьбой сообщить о техническом состоянии виадука Бизаньо, расположенного на трассе Генуя — Ливорно.

В августе 2018 года обрушение моста Моранди в Генуе привело к гибели 43 человек. По версии следствия, виновные — сотрудники и руководители частных дорожных компаний, в том числе Autostrade, которые не проводили профилактических ремонтных работ или подделывали их данные.

В ноябре 2019 года во время масштабных наводнений в том же регионе (Лигурия) частично обрушился еще один виадук, но в этот раз обошлось без жертв.