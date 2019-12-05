Нижний Новгород, , 23:56 — REGNUM Автомобиль, двигавшийся по Московскому шоссе в Нижнем Новгороде, остановили полицейские. В салоне были обнаружены канистры и бутылки с контрафактным алкоголем, сообщили ИА REGNUM в областном управлении МВД.

Все у водителя изъяли 520 литров алкогольной и 260 литров спиртосодержащей продукции. Алкоголь был расфасован в пяти и десятилитровые канистры, а также в бутылки с этикетками, но без акцизных марок. Изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено административное расследование по ст. 14.17.2 КоАП РФ («Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции»). Уточняется, что водителю грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре российские власти предложили скорректировать планы по снижению потребления нелегального алкоголя. По данным Счётной палаты, за три предстоящих года не удастся добиться снижения потребления нелегального спиртного на 38% — только на 15%. Инициатор «снижения планки» — Росалкогольрегулирование.