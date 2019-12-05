Нуакшот, , 16:35 — REGNUM У побережья Мавритании утонул катер с мигрантами, погибли как минимум 58 человек, 5 декабря передает агентство Associated Press.

Выжившие в крушении беженцы сообщили спасателям, что катер вышел из Гамбии 27 ноября и направлялся на Канарские острова.

С 2014 по 2018 год в страны Евросоюза прибыли более 35 000 выходцев из Гамбии. Гамбийцы покидают родину из-за тяжелого политического и экономического кризиса после бегства из страны бывшего президента Яхьи Джамме.

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