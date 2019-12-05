Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Полиция, кинологи с собаками и сотрудники метрополитена завершили внеочередную проверку всех станций Петербургского метрополитена из-за участившихся сообщений о «минировании» множества различных объектов в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 5 декабря представитель городской подземки.

Напомним, на протяжении почти двух недель на электронные почты судов, больниц и учебных заведений, торговых центров города на Неве злоумышленники присылают сообщения о «минировании» с требованием выплатить 120 биткоинов (чуть более 56 млн рублей).

В Петербургском метрополитене, хотя и не получали подобных писем, все равно приняли решение проверить все помещения и станции метро.

«Вместе с сотрудниками полиции мы провели совместную дополнительную внеочередную проверку, на некоторых станциях работали кинологи с собаками. Опасных предметов обнаружено не было», — пояснила собеседница агентства уточнив, что во время обследования станций метро работало в штатном режиме.

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