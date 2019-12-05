Щирк, , 12:38 — REGNUM Во время разбора завалов трехэтажного дома в Польше, обрушившегося из-за взрыва бытового газа в городе Щирк на юге страны, обнаружено тело шестого погибшего. Об этом 5 декабря рассказал на брифинге глава Шленского воеводства Ярослав Вечорек.

«Найдена шестая жертва взрыва газа», — заявил Вечорек и добавил, что этот погибший был взрослым.

Таким образом, на данный момент от взрыва газа и обрушения из-за этого трехэтажного жилого дома погибли четверо взрослых и двое детей.

Отметим, ранее сообщалось о пяти погибших в Польше от обрушения дома.