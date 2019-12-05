Анкара, , 11:59 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 5 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Пятеро террористов из РПК, бежавших из укрытий на севере Ирака сдались нашим силам безопасности», — цитирует издание министерство обороны Турции.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Курдские пешмерга задержали несколько террористов в Ираке