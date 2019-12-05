Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Санкт-Петербургский городской, Невский, Петродворцовый и Куйбышевский районные суды Петербурга утром 5 декабря в очередной раз эвакуируются в связи с получением сообщенийо «минировании». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Санкт-Петербургский Городской Суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, на протяжении второй недели подряд на электронные почты судов города на Неве злоумышленники присылают сообщения о «минировании» с требованием выплатить 120 биткоинов (чуть более 56 млн рублей).

Так, сегодня около 9:40 на почту городского суда пришло очередное сообщение, а спустя минуту оно же было получено и в районных судах. По инструкции в этом случае объявляется эвакуация, помещения проверяются сотрудниками правоохранительных органов.

Ни в одном предыдущем случае никаких опасных предметов и веществ найдено не было.

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