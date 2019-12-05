п.г.т. Арти, , 09:38 — REGNUM На Среднем Урале перед судом предстанет сельский житель Мечетлинского района Башкирии, обвиняемый в нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Артинский районный суд. Наказание за инкриминируемое обвиняемому преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, преступление произошло 15 февраля 2019 года в посёлке Арти. В тот день на улице Рабочей Молодёжи обвиняемый применил насилие в отношении командира отдельного взвода дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД Артинского района Свердловской области.

Отметим, что обвиняемый своей вины не признал.