Владивосток, , 09:32 — REGNUM Двое из трех полицейских, которые ранее были задержаны в Приморье в качестве подозреваемых в превышении полномочий, арестованы. Об этом 5 декабря сообщил представитель Следственного управления (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

«Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мера в отношении третьего еще рассматривалась», — приводит РИА Новости слова представителя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в СУ СКР по Приморскому краю сообщили, что трое сотрудников уголовного розыска отдела полиции в посёлке Кавалерово Приморского края задержаны по подозрению в превышении полномочий.

По предварительной информации, в помещении отдела полиции Кавалерово полицейские «применили недозволенные методы расследования к местному жителю», который стал очевидцем убийства в лесу. Было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» и трое сотрудников МО МВД «Кавалеровский» были задержаны. Полиция также начала собственную проверку.