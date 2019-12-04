Кавалерово, , 05:28 — REGNUM Трое сотрудников уголовного розыска отдела полиции в посёлке Кавалерово Приморского края арестованы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В приморском сегменте социальных сетей активно обсуждается арест двух оперативников и начальника уголовного розыска Кавалеровской полиции, подозреваемых в убийстве человека, сокрытии преступления и истязательствах над свидетелем этого преступления.

Ранее пресс-служба УМВД Приморского края заявляла о «назначении ряда экспертиз» по данному делу, отвергая причастность к убийству своих сотрудников. В настоящее время пресс-служба воздержалась от комментариев.

Известно, что убийство произошло во время охоты, после чего сотрудники полиции скрыли следы преступления, спрятали тело погибшего, а от свидетеля преступления в здании полиции в Кавалерово требовали признательные показания. Только благодаря широкой огласке этого происшествия в местных социальных сетях, правоохранительные органы края начали проверку, в результате чего трое сотрудников местной полиции, причастных к убийству и истязательствам, были арестованы.

В день ареста неизвестные подожгли магазин, принадлежавший родной сестре убитого гражданина. Местные жители напрямую связывают это происшествие с задержанием полицейских, называя это местью со стороны местной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в различных регионах России время от времени раскрываются преступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов. Отдельные территории по накалу ситуации сравниваются с известной Кущёвкой.