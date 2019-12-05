Благовещенск, , 09:07 — REGNUM В четверг, 5 декабря, в Благовещенске во время движения по маршруту № 8, загорелся пассажирский автобус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях Благовещенска люди активно обсуждают происшествие: остановившийся на остановке «Радиоцентр» автобус загорелся. В салоне появился дым и пассажирам пришлось срочно покидать автобус. По сообщениям в сети, в результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что горело в задней части автобуса. В автоколонне № 1275, которая занимается перевозками, рассказали, что произошло задымление в автобусе.

Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 23 человек — это стало известно после подсчёта всех пострадавших, доставленных в разные медучреждения.