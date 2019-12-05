Сретенск, Забайкальский край, , 07:34 — REGNUM Власти Забайкальского края уточнили число пострадавших в результате страшной аварии с пассажирским автобусом, который слетел с моста в Сретенском районе. Ранее говорилось о том, что различные травмы получили 19 пассажиров но, по состоянию на 5 декабря, количество пострадавших возросло до 23 человек. Такие данные содержится в официальном сообщении пресс-службы забайкальского губернатора.

Из общего количества пострадавших трое получают лечение амбулаторно, 17 человек находятся на лечении в краевой клинической больнице в Чите, один ребенок в краевой детской клинической больнице, два человека — в Шилкинской центральной районной больнице.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 1 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Читайте также: «Водитель гнал, снег шёл»: подробности страшного ДТП в Забайкалье