Гонолулу, США, , 07:19 — REGNUM Объединенная база Перл-Харбор — Хикэм в американском штате Гавайи снова открыта после инцидента со стрельбой на военно-морской верфи. Об этом сообщается на странице военной базы в Twitter.

Также сообщается, что нападавшим был один из матросов, который ранил трех гражданских лиц, нанятых американским оборонным ведомством.

Напомним, сообщения о стрельбе на военно-морской верфи Перл-Харбор начали поступать 4 декабря. Нападавший в результате происшествия погиб.

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