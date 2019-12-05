Пекин, , 05:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в районе Фэннянь города Таншань провинции Хэбэй около 8:02 по Пекину, сообщили Китайском сейсмологическом центре (CENC). Эпицентр толчков располагался на глубине 10 км по координатам 39,31 градуса северной широты и 118,04 градуса восточной долготы. Информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, произошедшем 25 ноября погиб один человек и еще четыре получили ранения.

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