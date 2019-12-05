Южно-Сахалинск, , 05:09 — REGNUM Колонна из более чем 50 автомобилей выстроилась в ожидании открытия движения по дороге Красногорск — Углегорск в Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что автомобильная колонна из преимущественно грузовиков растянулась на 1,5 километра. На месте для водителей и их пассажиров оборудованы пункты мобильного обогрева, а также организована раздача чая. Отмечается, что погодные условия в районе улучшились, в связи с чем автомобилисты ожидают официального решения об открытии участка дороги для проезда.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 декабря из-за плохих погодных условий на Сахалине оставалась закрытой для движения автотранспорта часть дорог. В частности, были закрыты автодороги Стародубское — Макаров, Арсентьевка — Ильинский и Томари — Ильинский, Тымовское — Оха.

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