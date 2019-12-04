Южно-Сахалинск, , 03:23 — REGNUM Часть дорог из-за плохих погодных условий остается до сих пор закрытой для движения автотранспорта в Сахалинской области по состоянию на утро 4 декабря, сообщает АСТВ.

Отмечается, что закрыты следующие участки дорог: Стародубское — Макаров, Арсентьевка — Ильинский и Томари — Ильинский, Тымовское — Оха. Для обеспечения безопасности на этих участках созданы посты ГИБДД и организованы пункты обогрева. В настоящее время дороги расчищают 241 человек и 155 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря на Сахалине из-за сильной метели были закрыты автомобильные трассы. Было остановлено движение автотранспорта на трассе Южно-Сахалинск-Оха на участке Ноглики — Оха.

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