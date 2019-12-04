Казань, , 23:15 — REGNUM Тело погибшего мужчины обнаружено на месте пожара на резервуаре насосно-перекачивающей станции (НПС) «Калейкино» в Татарии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Спасатели «РегионСпаса» обнаружили тело погибшего в 21:33 (мск), поиски второго мужчины, работавшего на объекте, продолжаются. Как пояснили спасатели, поиски осложнены тем, что поплавковый купол резервуара, в котором шли работы, упал на место, где, предположительно, могут находиться пропавшие.

Информация о пожаре на НПС поступила в 10:28 мск. Загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м, в котором проводились плановые работы по очистке.

Открытое горение внутри обвалования ликвидировано в 12:03 мск, внутри резервуара — в 13:24 мск. При пожаре пропали два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на нефтеперекачивающей станции в Татарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на нефтеперекачивающей станции произошел в Татарии

Читайте развитие сюжета: На горевшей в Татарии нефтестанции найдено тело второго погибшего