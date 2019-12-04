Альметьевск, Татария, , 12:50 — REGNUM В Альметьевском районе произошло возгорание на нефтеперекачивающей станции Калейкино. Пожарные выехали на место происшествия по третьему рангу, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС.

По данным спасателей, горел неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. кубометров снаружи и в обваловании, внутри резервуара было сильное задымление.

В 12:03 мск было ликвидировано открытое горение на площади 45 кв метров, горение внутри резервуара локализовано. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется.

В ликвидации последствий происшествия принимают участие 81 человек и 25 единиц техники.

По данным местных СМИ, при пожаре пропали двое рабочих, их местонахождение устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ангаре площадью 12 тысяч квадратных метров возник в ночь на 3 декабря в Санкт-Петербурге. В ангаре, принадлежащем компании «Логистика-Терминал», хранились фанера, каучук и другие материалы. В результате пожара произошло обрушение конструкций ангара. К счастью, обошлось без пострадавших.