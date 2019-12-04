Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM Вечером 4 декабря в Петербурге в автобусе, развозящем сотрудников акционерного общества «Уют», загорелся моторный отсек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Приморском районе у дома 20 по проспекту Сизова. Автобус в это время двигался без пассажиров.

«На дороге горел моторный отсек и салон автобуса, на площади пять квадратных метров», — говорится в сообщении Главка МЧС.

Огонь был ликвидирован пожарными за 15 минут.

Это уже второй случай возгорания автобуса за последние дни в Петербурге. Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пригородный автобус марки Dragon, в котором находилось порядка 50 пассажиров, загорелся на ходу в поселке Ольгино под Петербургом. Водитель сумел вовремя вывести всех пассажиров из салона. Автобус сгорел полностью.

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