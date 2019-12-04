Одесса, Украина, , 15:05 — REGNUM Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 14 человек. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба одесского областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

«В результате пожара пострадало 14 человек, среди них 6 работников противопожарной службы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нём отмечается, что завершена работа по эвакуации людей с места пожара, и указывается, что работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одна из пострадавших — преподаватель Одесского колледжа 1976 года рождения — умерла.