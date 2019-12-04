Белгород, , 17:02 — REGNUM Житель Ростова-на-Дону арестован по обвинению в мошенничестве на территории Белгородской области, сообщили 4 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Мужчина покупал грузовики на правах долгосрочной аренды, а затем переставал вносить регулярные платежи и отвечать на сообщения. От действий злоумышленника пострадали четыре белгородца. Предварительно, общий ущерб составил более двух миллионов рублей.

Подозреваемого задержали белгородские полицейские в ходе служебной командировки. Мужчина под предлогом долгосрочной аренды с правом последующего выкупа заключал с собственниками автомобилей соответствующие договоры и вносил предоплату. В дальнейшем он обещал перечислять оставшиеся деньги по 50 тысяч рублей. Но после получения грузовика, переставал выходить на связь с владельцем. Следуя этой схеме, он обманул двух жителей Белгородского района и по одному в Ракитянском районе и Яковлевском городском округе — добычей злоумышленника стали три «КамАЗа» и «МАЗ». Известно, что 54-летний житель Ростова-на-Дону ранее уже был судим.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Белгородской области и других регионов», — рассказал начальник следственного отдела ОМВД России по Белгородскому району Анатолий Черноволов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что похищенные автомобили задержанный сбывал на территории Курской области, где они распродавались по запчастям.