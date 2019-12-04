Мадрид, , 16:34 — REGNUM В столице Испании неизвестный злоумышленник забросил гранату на территорию центра для несовершеннолетних мигрантов, сообщает 4 декабря пресс-служба испанской полиции.

Инцидент произошёл в мадридском районе Орталеса.

По данным испанской полиции, в результате никто не пострадал, здание центра не повреждено.

Полицейские заявили, что переброшенная через забор центра для мигрантов граната была тренировочной, снабжённой уменьшенным количеством взрывчатого вещества.

Правоохранители выясняют личность злоумышленника.

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