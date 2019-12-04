Красносулинский район, Ростовская область, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело после убийства мужчины инспектором ДПС. Произошедшее расценивается как «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении СКР 4 декабря.

Инцидент произошёл в Красносулинском районе 3 декабря. Полицейский патруль остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола об административном правонарушении к полицейским подошёл вооружённый мужчина с требованием отпустить водителя. На просьбу предъявить документы, удостоверяющие личность, злоумышленник достал из кармана пистолет и угрожал убийством второго инспектора ДПС. Полицейский применил табельное оружие. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием также будет проверена правомерность применения табельного оружия сотрудником полиции», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что 24-летний погибший ранее не судим. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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