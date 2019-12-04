Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Драка между двумя учениками тбилисской школы № 116 закончилась госпитализацией одного из них. Об этом 4 декабря сообщает телекомпания «Рустави-2».

По данным журналистов, инцидент произошел на перемене. В ходе конфликта один из школьников нанес другому рану на ноге ручкой. Директор школы Нана Гачава подчеркнула, что ранение не было нанесено холодным оружием.

«Ничего серьезного у него не было, просто ученик сам сказал, что в ногу попала ручка», — сказала директриса.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», ссылаясь на данные Службы школьных приставов, конфликт учеников попал на камеру. Драке детей предшествовала шуточная перепалка. Школьный пристав заметил это и поспешил на место происшествия. По его требованию пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью.