Рудногорск, , 13:05 — REGNUM В посёлке Рудногорск Иркутской области идут ремонтные работы на давшей течь теплосети. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, первый «технический инцидент» произошёл здесь рано утром 2 декабря — была обнаружена течь задвижки диаметром 250 мм на подкачивающей станции.

Прорыв устранили, однако в ночь на 3 декабря была зарегистрирована утечка в объёме 40 кубометров в час.

«Теплотрасса в месте предполагаемой утечки вскрывается, проводим работы по локализации порыва», — сообщил начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики Приангарья Александр Барнаков.

По его словам, температура воды в подающем трубопроводе составляет 73 градуса, в обратном — 59 градусов. Отмечается также, что хотя работоспособность системы сохранена, однако параметры теплоносителя при подаче в дома и социальные объекты снижены.

Напомним, сейчас температура воздуха в Иркутской области опустилась ниже минус 20 °C.

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