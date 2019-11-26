Нижний Новгород, , 12:24 — REGNUM Очередная аварийная ситуация произошла на теплосетях в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Без отопления остались 59 многоквартирных домов и две школы.

По информации управления кризисных ситуация ГУ МЧС по Нижегородской области, при проведении работ на улице Днепропетровской по переврезке на вновь смонтированный участок подающего трубопровода произошла утечка. В результате нарушилась подача теплоносителя.

В пострадавших домах проживают около 4,5 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы проводит АО «Теплосети», сообщает nn.ru. Планируется, что тепло вернётся в квартиры вечером 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне утром из-за прорыва трубы диаметром 700 мм без тепла остались 302 дома, 11 детских садов и 6 школ Советского района. В администрации города уточнили, что причина аварии — коррозионный износ локального участка магистральной теплотрассы. В ходе проведения ремонта при заполнении теплоносителем было обнаружено еще одно повреждение на подающем трубопроводе. Полностью все дома были обеспечены теплом к утру 26 ноября.