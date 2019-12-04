Тбилиси, , 13:00 — REGNUM Тела двоих пропавших рыбаков на озере Джандари наши грузинские спасатели 4 декабря. Данное сообщение распространила Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии.

В сообщении службы спасателей отмечается, что для поисков использовались дрон, водолазы, личный состав и плавсредства. Поскольку через озеро проходит граница с Азербайджаном к поискам подключились спасатели соседней республики.

Отмечается, что поисково-спасательная операция началась 2 декабря сразу после того, как в МВД поступило соответствующее обращение.

Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии принесла соболезнования родным и близким погибших.