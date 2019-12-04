Красносулинский район, Ростовская область, , 11:48 — REGNUM В Красносулинском районе Ростовской области сотрудником ГИБДД убит мужчина. Полицейский был вынужден применить табельное оружие, так как, по имеющимся сведениям, злоумышленник был пьян и угрожал пистолетом одному из инспекторов ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщил начальник отдел информации и общественных связей регионального управления МВД РФ Константин Розин.

«Учитывая потенциальную опасность, второй полицейский был вынужден применить табельное оружие. После того, как был произведён предупредительный выстрел в воздух, и гражданин не прекратил совершения противоправных действий, сотрудник ГИБДД произвёл в его сторону несколько выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сказал представитель ведомства.

Руководство донской полиции распорядилось провести служебную проверку и установить правомерность применения сотрудниками полиции табельного оружия.

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