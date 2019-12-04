Михайловский район, , 11:33 — REGNUM В Приморье правоохранители расследуют убийство, совершенное в качестве мести за убийство кошки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации, предоставленной в пресс-службе Следственного управления СК России по Приморью, в Михайловском районе края полиция задержала 22-летнего жителя села Абрамовка, подозреваемого в убийстве 53-летнего ранее неоднократно судимого односельчанина. Молодой человек рассказал, что убил соседа лишь за то, что тот накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расправился с его кошкой.

Теперь за эту месть ему придётся отвечать длительным сроком лишения свободы по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, житель Калуги, застреливший на глазах у детей собаку, предстанет перед судом.