Посёлок Ферзиково, Калужская область, , 18:16 — REGNUM На срок до пяти лет может лишиться свободы житель Ферзиковского района Калужской области, обвинённый в убийстве собаки, совершённом в присутствии малолетних детей, сообщили 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 года ранее судимый житель Ферзиковского района, находясь на улице, вблизи жилых домов в деревне Коврово, из хулиганских побуждений в присутствии четверых малолетних детей из пневматической винтовки выстрелил в маленькую собаку. Животное погибло на глазах у детей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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