Пхаджу, Южная Корея, , 10:06 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей представителей министерства окружающей среды.

По их словам, туша дикого животного была обнаружена 2 декабря в районе Синсо-мён уезда Ёнчхон. Ранее, 30 ноября, труп животного был найден в районе Чжандан-мён города Пхаджу провинции Кёнгидо.

Специалисты отмечают, что в настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусов увеличилось до тридцати шести.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.