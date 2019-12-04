Абуджа, , 09:49 — REGNUM 23 человека, проходящих обучение интернет-мошенничеству в отдаленной деревне на юге Нигерии, были арестованы, а организация, в которой они обучались, была закрыта. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

По данным EFCC, в ходе рейда в здании в южной части штата Аква-Ибом было изъято в общей сложности 34 ноутбука и 21 мобильный телефон. Это крупнейшая так называемая «академия интернет-мошенничества», которую EFCC удалось обнаружить в рамках кампании борьбе с киберпреступностью, отмечают журналисты телерадиокомпании.

В соответствии с заявлением комиссии, подозреваемые, в возрасте от 19 до 35 лет, обучались тому, как проводить романтические и торговые мошенничества, а также кражи личных данных. Им будут предъявлены официальные обвинения после завершения расследования, добавили в EFCC.

Сотрудники СМИ отмечают, что люди, обученные совершать романтические мошенничества, обычно просматривают профили и собирают информацию, такую как богатство и образ жизни, чтобы затем манипулировать своими жертвами. Они скрывают свои следы, маскируя IP-адреса и используя незарегистрированные номера телефонов.