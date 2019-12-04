Манила, , 08:44 — REGNUM Не менее 17 человек на Филиппинах погибли в результате прохождения тайфуна «Тиса». Об этом 4 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Также, по данным источника, нанесенный тайфуном ущерб сельскому хозяйству страны оценивается не менее чем в $15,7 млн.

Помимо этого, сообщается, что из-за разгула стихии было эвакуировано до полумиллиона человек и что до настоящего времени закрыто три моста и несколько участков автодорог.

Отметим, тайфун «Тиса» — двадцатый из числа обрушившихся на Филиппины в нынешнем году, скорость его ветра достигает до 150 км/ч.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о 10 погибших на Филиппинах из-за тайфуна «Тиса».