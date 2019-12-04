Якутск, , 07:14 — REGNUM В погоне за лёгкой наживой 54-летний житель Нерюнгри Якутии стал лёгкой добычей мошенников. В общей сложности он перевёл «брокерам» более 2,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МВД Якутии, обратившийся за помощь в полицию мужчина рассказал, как попался на уловки мошенников, при этом понял это слишком поздно.

«Потерпевшему в телефонном разговоре предложила, якобы сотрудница брокерской компании, торговать на бирже: покупать-продавать нефть и золото, тем самым быстро получить прибыль с вложенных денег. Он согласился и перевёл 500 тыс. рублей», — рассказали в полиции.

«Брокер» кое-то время проводила его сделками, выманивала ещё разные суммы денег и, в конце концов, сказала, что сделки прошли успешно — деньги она положила в банковскую ячейку. Но чтобы он их смог получить, нужно оплатить 13% банковской комиссии за перевод на карту — 485 тыс. рублей. Он перевёл требуемую сумму, позже ему сказали, что нужно ещё заплатить 315 тыс. рублей за вывод денежных средств с ячейки банка.

Только тогда мужчина понял, что попался на уловки мошенников. В результате «брокерских торгов» он лишился 2 439 000 рублей. При этом деньги он взял в кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Югры отдал мошенникам 900 тыс. рублей играя на виртуальной бирже.