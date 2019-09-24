Мегион, Югра, , 06:05 — REGNUM Житель Югры отдал мошенникам 900 тыс. рублей, участвуя в виртуальных торгах. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Мужчина в своём заявлении в полицию города Мегиона поведал, что в середине лета 2019 года он решил улучшить своё благосостояние, вкладывая деньги в виртуальные торги. Он зарегистрировался на вполне надёжном, на первый взгляд, сайте, создал личный кабинет и стал вести переписку с финансовым онлайн-консультантом. По указаниям брокера мужчина переводил деньги на специальные счета и номера телефонов. В личном кабинете он отслеживал динамику торгов и рост вложенного капитала.

Но когда мегионец решил вывести деньги на банковский счёт, начались проблемы. Брокер стал объяснять, мол, финансовая площадка зарегистрирована за рубежом, и для возврата средств, в том числе и криптовалюты, нужно произвести крупную выплату комиссионных от общей суммы. Мегионец на эти цели взял в банке кредит и внёс указанные «проценты». Затем ему стали звонить уже другие финансовые консультанты виртуальной торговой площадки и, приводя различные аргументы, вынуждали мужчину оплачивать дополнительные взносы. Таким образом мегионец потерял 900 тыс. рублей, а виртуальные финансисты давно не отвечают на сообщения и звонки.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).