Ханчжоу, Китай, , 06:27 — REGNUM В результате обрушения бака для сточных вод на покрасочной фабрике в провинции Чжэцзян на востоке Китая погибли девять человек, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа

Инцидент произошел около 5:35 по местному времени ан предприятии Haining Longzhou Printing & Dyeing Co., Ltd. В городе Хайнин. Четыер человека получили тяжелые ранения и находятся в настоящее время в госпитале на лечении, сообщил пресс-секретарь муниципального правительства.

Более 500 рабочих и 30 единиц техники принимают участие в поисково-спасательной операции. Местные власти объявили план чрезвычайных действий для борьбы с загрязнением окружающей среды и мониторинга качества воды в близлежащих реках. Причины произошедшего выясняются