Ванино, Хабаровский край, , 04:14 — REGNUM На побережье Татарского пролива Хабаровского края, где расположены портовые районы Ванино и Советская Гавань, введён режим ЧС в связи с резким ухудшением погоды, ураганным ветром, гололёдом и сильными осадками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Режим ЧС будет действовать до 9 часов утра 5 декабря. В настоящее время на побережье наблюдается шквальный ветер, который буквально сбивает с ног. В портах остановлены грузовые операции. Паромная переправа Ванино — Холмск закрыта до улучшения погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, циклоны с ураганными ветрами, обильными снегопадами и метелями обрушились на Камчатку, Сахалин и Хабаровский край.