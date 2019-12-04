Фокино, , 03:49 — REGNUM В городе Фокино в Приморье в результате аварии на теплотрассе без воды остались 11 многоквартирных домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время две бригады коммунальщиков монтируют 120 метров труб, ожидается, что в многоквартирные дома вода поступит к вечеру 4 декабря. Ситуация находится на контроле у губернатора края Олега Кожемяко.

В соседнем для Фокино городе Большой Камень, в котором реализуется проект строительства крупнейшей в России судостроительной верфи, жильцы жалуются на значительное понижение температуры отопления в городских квартир, связывая это с «разборкой» между компаниями, продолжающими делить сферу услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде в результате аварии на магистральном теплопроводе без отопления остались жильцы 302 многоквартирных домов.