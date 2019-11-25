Нижний Новгород, , 09:46 — REGNUM В настоящее время без отопления остались 302 многоквартирных дома в Нижнем Новгороде из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщает АО «Теплоэнерго».

Специалисты компании обнаружили место повреждения, ведется демонтаж поврежденного участка. В аварийно-восстановительных работах принимают участие 11 человек и 5 единиц техники. Работы ведутся на участке теплосети в районе дома №10 по улице Головнина.

В социальных сетях на отсутствие отопления жалуются жители Нижегородского и Советского районов города.

В настоящее время температура воздуха в Нижнем Новгороде составляет — 6 °C.

ИА REGNUM напоминает, на долю АО «Теплоэнерго» приходится свыше 50% услуг теплоснабжения и обеспечения горячей водой Нижнего Новгорода. Единственный акционер компании — администрация Нижнего Новгорода. На балансе АО — 125 котельных, свыше 200 теплопунктов и более 2 тыс. км тепловых сетей. Абонентами АО являются свыше 9,5 тыс. объектов, из которых 6 тысяч — это многоквартирные жилые дома, а свыше 650 — соцобъекты.

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