Нальчик, , 23:00 — REGNUM Обстоятельства наезда водителя на инспектора ДПС при проверке документов в Нальчике выясняют сотрудники правоохранительных органов. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

По предварительной информации, полицейские заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2110 на автозаправочной станции в Нальчике. Экипаж ДПС подъехал к автомобилю и один из сотрудников полиции попросил водителя предъявить документы для проверки. Водительское удостоверение вызвало сомнения в его подлинности у полицейских.

В ходе разбирательств 20-летний водитель неожиданно попытался на автомобиле скрыться с места происшествия. При попытке совершить побег он наехал на инспектора ДПС и протащил его около 15 метров, после чего полицейский упал на землю, а водитель уехал.

Экипаж ДПС начал преследование водителя и задержал его. Правонарушителем оказался местный житель, было установлено, что водительское удостоверение у задержанного было фальшивым. Сбитый автомобилем сотрудник полиции был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к ответственности по нескольким статьям административного и уголовного кодексов. В ГУ МВД по региону было принято решение поощрить пострадавшего сотрудника полиции.

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