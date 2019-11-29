Курган, , 19:30 — REGNUM В Курганской области 17-летний юноша, содержащийся под стражей в следственном изоляторе №1, обвиняется в нападении на инспектора СИЗО. В скором времени дело по существу рассмотрит суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что в августе 2019 года подросток, содержащийся в СИЗО №1 УФСИН России по Курганской области по обвинению в совершении серии имущественных преступлений, при водворении в карцер угрожал инспектору следственного изолятора металлической ложкой в качестве оружия. Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками изолятора.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.2 ст.321 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении сотрудника следственного изолятора»). Обвинение утверждено прокуратурой.