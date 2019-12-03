Ульяновск, , 19:48 — REGNUM В Ульяновской области аварийный комиссар местной фирмы признан виновным в попытке реализовать более 3 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, весной 2019 года злоумышленник договорился через интернет с контрагентом о реализации свыше 3,1 кг наркотических средств, которые планировал продавать, делая так называемые закладки. Его задержали в результате спецоперации 31 мая после извлечения оптовой партии наркотика из тайника в лесу рядом с одним из посёлков.

Суд признал жителя региона виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»), назначив шесть лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении президента региональной федерации парусного спорта. По данным правоохранителей, он установил в гараже оборудование для выращивания наркосодержащих растений.

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