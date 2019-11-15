Ульяновск, , 13:41 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении президента региональной федерации парусного спорта, которому инкриминируют совершение наркопреступления. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Правоохранители полагают, что осенью 2017 года фигурант уголовного дела установил в гараже дома оборудование для культивирования наркосодержащих растений.

«Удобряя специальный грунт, он выращивал в горшках коноплю», — считают в надзорном ведомстве.

Президента региональной спортивной федерации задержали в июне 2018 года в ходе спецмероприятий. В прокуратуре отмечают, что в доме обнаружено гашишное масло кустарного производства.

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление, хранение наркотиков»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновске вынесен приговор 12 членам преступной группы, которая занималась сбытом курительных смесей и синтетических наркотических средств. Организатор преступной группы на полученные средства организовал салон красоты в городе. В зависимости от роли и участия в преступной группе злоумышленники получили от 7 до 13 лет с отбыванием наказаний в колониях общего и строгого режимов.

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