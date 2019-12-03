Воронеж, , 16:10 — REGNUM 17 человек получили травмы в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

На момент аварии в автобусе находилось два водителя и 26 пассажиров, в том числе несовершеннолетние: два мальчика в возрасте 13 и 15 лет, девушка 17 лет. В результате аварии с травмами госпитализированы в Богучарскую районную больницу 17 человек, трое — в тяжелом состоянии. У одного пострадавшего подозрение на компрессионный перелом позвонка.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на трассе в Воронежской области произошла днём 3 декабря. Изначально сообщалось о трёх, позже — о 13 пострадавших.

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