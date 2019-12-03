Богучар, Воронежская область, , 14:35 — REGNUM Фотографии с места аварии пассажирского автобуса в Богучарском районе Воронежской области опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону 3 декабря.

Фото с места аварии в Воронежской области Пресс-служба ГУ МВД Воронежской области

Фото с места аварии в Воронежской области Пресс-служба ГУ МВД Воронежской области

На фото видно, что у автобуса выбито лобовое стекло, повреждена водительская кабина, вывернуты кресла в салоне.

Фото с места аварии в Воронежской области Пресс-служба ГУ МВД Воронежской области

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря около 12:30 в Богучарском районе перевернулся междугородний автобус, в котором находились 28 человек — пассажиры и двое водителей. В больницу в тяжёлом состоянии госпитализированы трое пострадавших в аварии.