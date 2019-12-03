Богучар, Воронежская область, , 14:04 — REGNUM Три человека доставлены в больницу с тяжёлыми травмами после ДТП в Воронежской области 3 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Трое доставлены в медучреждение с тяжёлыми травмами», — уточнила Куликова.

Представитель ГУ МВД не подтвердила данные о том, что в аварии пострадали 14 человек, а также о том, что пострадавшие — граждане Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря около 12:30 на 763 км автодороги М4-«Дон» в Богучарском районе перевернулся рейсовый автобус MAN, в котором находилось 28 человек.

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