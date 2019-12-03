Богучар, Воронежская область, , 13:34 — REGNUM Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова. Авария произошла в условиях сильного снегопада.

Авария произошла около 12:30 на 763 км автодороги М4-Дон в Богучарском районе. По предварительным данным, 59-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. На момент аварии в автобусе находились 28 человек, в том числе — двое водителей, детей в автобусе не было.

«Есть пострадавшие, их число уточняется», — сообщила Куликова.

Представитель ГУ МВД также сообщила, что на трассе в сторону юга из-за аварии ограничено движение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Воронежскую область 3 декабря обрушился циклон, принесший сильные снегопады.