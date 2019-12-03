Ульяновск, , 11:57 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор экс-заместителю директора магазина, которую обвинили в мошенничестве на 16,6 млн рублей. Пострадавшими по делу проходят 16 жителей из пяти регионов, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Фигурантка уголовного дела занимала должность заместителя директора магазина одной из федеральных торговой сетей. По данным правоохранителей, злоумышленница через мессенджеры рассылала знакомым сообщения, «в которых ложно информировала о предоставлении значительных персональных скидок на конкретные группы товаров из специального каталога». В действительности, как установило следствие, она завладевала средствами клиентов, которые перечислялись на банковские карты, зарегистрированные на подконтрольных ей лиц.

В ходе расследования установлены 16 потерпевших — это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской и Ульяновской областей. Ущерб оценён в сумму более 16,6 млн рублей.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив три года колонии общего режима. Также с неё взыскан причинённый материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Старомайнском районе Ульяновской области вынесен приговор 32-летнему жителю, которого обвинили в мошенничестве. Ущерб, причинённый гражданам, оценивается в 4,7 млн рублей. Следствием установлено, что он представлялся как специалист по перепродажам автомобилей, предлагая пострадавшим процент от сделок. Также он действовал под видом специалиста по строительству индивидуальных жилых домов, предлагая услуги «по максимально качественному и быстрому возведению коттеджей».

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