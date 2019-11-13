Ульяновск, , 09:36 — REGNUM В Старомайнском районе Ульяновской области вынесен приговор 32-летнему жителю, которого обвинили в мошенничестве. Ущерб, причинённый гражданам, оценивается в 4,7 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, аферист представлялся как специалист по перепродажам автомобилей, предлагая пострадавшим процент от сделок. Также он действовал под видом специалистам по строительству индивидуальных жилых домов, предлагая услуги «по максимально качественному и быстрому возведению коттеджей».

«В реальности злоумышленник завладевал средствами клиентов, перечисляемыми на зарегистрированную на подконтрольное ему лицо банковскую карту», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным правоохранителей, в 2015—2016 годах гражданам был причинен ущерб на сумму более 4,7 млн рублей. В ходе разбирательств было установлено, что аферист ранее был судим за аналогичные деяния. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничества в особо крупном размере»), назначив 7,5 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что в полиции продолжают регистрировать новые факты мошенничества. В частности, 11 ноября 2019 года зафиксировано пять случаев мошенничества, в результате доверчивые граждане потеряли более 220 тыс. рублей. В том числе четверо граждан стали жертвами мошенничеств лжесотрудников службы безопасности банков и перевели более 190 тыс. рублей.